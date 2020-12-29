Trabzon'da Covid-19 vakalarındaki düşüş sevindiriyor

Trabzon'da son günlerde Covid-19 vakalarındaki düşüşü değerlendiren Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, özellikle son 3 haftada ciddi oranda vaka düşüşü yaşandığını belirterek vatandaşlardan rehavete kapılmamalarını istedi.

Ustaoğlu, yaklaşan yılbaşı nedeniyle vatandaşların tedbirlere sıkı sıkıya uymalarını isteyerek “Sağ olsun vatandaşlarımız başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sağlık Bakanımızın ve bizlerin çağrılarına kulak verdi. Özellikle son 3 hafta içerisinde ciddi oranda vakalarımızda bir düşüş oldu. Bu bizi rehavete düşürmemesi lazım. Şu an alınan tedbirlerin bu süre içerisinde titizlikle vatandaşlarımız tarafından uygulanması çok çok önemliydi. Bunun sonucu olarak ta şu an güzel sonuçlarla karşı karşıyayız. Bu da olumlu bir süreç. İnşallah bu yılbaşı sürecinde de vatandaşımız aldığımız tedbirlere sıkı bir şekilde uyarsa inşallah 2021 yılının vakalarda daha da düşük bir yıl olacağını ve aşılarla beraber bu virüsten kurtulacağımızı ümit ediyorum” dedi.

Pandemi sürecinin tüm insanlığı ciddi ölçüde tehdit ettiğini belirten Vali Ustaoğlu yaklaşan yılbaşı nedeniyle vatandaşların yeni yılını tebrik ederek 2021 yılının pandemisiz bir yıl olması temennisinde bulundu.

Ustaoğlu, “Ülkemiz için 2020 yılı tüm insanlık için açıkçası biraz zor bir yıl oldu. Pandemi denen ciddi bir süreci tüm insanlığı tehdit eden ve ülkemizi de tehdit eden bir süreci hep birlikte yaşadık. Ancak gelinen noktada Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Allah'a şükür alınan tedbirler güçlü sağlık sistemimiz ve alt yapımız sayesinde biz bu işi çok iyi bir şekilde yürüttüğümüz kanaatindeyiz. İnşallah 2021 yılımızın da pandemisiz bir yıl olması temennisiyle tüm vatandaşlarımın yeni yılını tebrik ediyorum” diye konuştu.