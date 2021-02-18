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Trabzon'da denetimler sıklaştırıldı

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Korona virüs tedbirleri kapsamında Ortahisar ilçesinde kurulan pazaryerinde denetimde bulundu.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı Korona virüs vaka sayılarına ilişkin haritada pozitif vaka oranının en fazla olduğu illerin başında gelen Trabzon için valilik harekete geçti. Bakanlığın "covid19.saglik.gov.tr" adresinde Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, her 100 bin kişide vaka sayısının en çok olduğu şehir Trabzon olmasının ardından Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, alınan önlemler kapsamında bizzat sahaya inerek denetimleri yakından takip ediyor. Vali İsmail Ustaoğlu, pazar esnafı ve vatandaşlara mutlaka maske ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini hatırlattı.

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