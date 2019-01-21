Trabzon'da denetimli serbestlikten yararlanan 149 hükümlü çalışıyor

Trabzon'da Denetimli Serbestlik kapsamında 149 hükümlünün çeşitli kurumlarda çalıştığı belirtildi.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel beraberindeki İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükür Köse ve Denetimli Serbestlik Müdürü Ahmet İpsuz ile birlikte Denetimli Serbestlik kapsamında Erdoğdu İlkokulunda çalışan hükümlüleri ziyaret etti. Başsavcı Hüseyin Tuncel, çalışmaları yerinde inceleyerek, Trabzon'da denetimli serbestlik kapsamında 149 hükümlünün çeşitli kamu kurumlarında temizlik, genel idari hizmetleri, park ve bahçe, bakım, onarım hizmetleri sınıfında çalıştığını söyledi.

Kamu kurumlarından gelen talepler doğrultusunda hükümlülerden oluşturulan bakım onarım ekipleri tarafından kurumların ihtiyaçlarının karşılandığını belirten Başsavcı Hüseyin Tuncel, “Özellikle Ortahisar ilçemizde okullarımızdan gelen talepler doğrultusunda 2017-2018 yılında 20 okulumuzda 300 dersliği, koridorları, boya tadilatı, laminant parke, su tesisatı, kaynak gibi işler yapılarak 2018-2019 eğitim öğretim yılına hazır hale getirilmiştir” dedi.

2018-2019 eğitim öğretim yılında yarıyıl tatil döneminde 11 ayrı okulda çalışmaların devam ettiğini belirten Başsavcı Tuncel, “Yapılan planlama doğrultusunda ilk olarak Erdoğdu İlkokulu ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda Erdoğdu İlkokulu konferans salonu, idari odalar, çok amaçlı spor salonu, bahçe ve çevre düzenlenmesi, boyama çalışmaları devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Başsavcı Hüseyin Tuncel, denetimli serbestlik uygulamasıyla sanık ya da hükümlünün toplum içinde denetim ve takibinin yapılması, iyileştirilmesi ve topluma kazandırılması için ihtiyaç duyulan her türlü hizmet, program ve kaynağın sağlandığını kaydetti.

"Kurumlarımızda önemli çalışmalar yapıldı”

Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükür Köse ise suçluların rehabilitasyonu, tekrar suç işlenmesinin önlenmesi ve toplumun korunması amacına hizmet etmesi bakımından denetimde serbestlik uygulamasıyla okullarda önemli çalışmaların yapıldığını söyleyerek, “Denetimli serbestlik, ceza ve infaz sisteminin önemli bir parçası haline geldi. Toplum temelli bir uygulama olması ve infazın doğrudan toplum içinde yerine getirilmesi sebebiyle denetimli serbestlik sistemi kurulduğu günden buyana kurumlarımızda önemli çalışmalar yapılmaktadır” şeklinde konuştu.

Hükümlüler bu uygulamadan memnun

Denetimli Serbestlik uygulamasından yararlanan hükümlüler adına konuşan Muhammet Sali ise "Denetimli serbestlikten yararlanarak cezamızı cazaevinde geçirmek yerine kurumlarda çalışarak, akşamları ailemizin yanında geçiriyoruz. Bizlere bu imkanı sağlayan devlet büyüklerimizden Allah razı olsun. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Cezamız bittikten sonra kaldığımız yerden işimize davam edeceğiz. Para cezamızı günde 4 saat çalışarak tamamlayacağız. Bu uygulamadan memnunuz” diye konuştu.