Trabzon'da Deneyap Teknoloji Atölyesi kuruluyor

Milli Teknoloji Hamlesi Gençlik Merkezlerinde kurulacak, Deneyap Teknoloji Atölyeleri Seçme Sınavı başvuruları aralarında Trabzon'un da bulunduğu 12 ilde başladı.

Bilim ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank'ın Deneyap Teknoloji Atölyeleri Projesi ile ilgili açıklamalarının ardından konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) Genel Sekreteri Onur Adıyaman, “Cumhurbaşkanlığımızın ilk 100 günlük İcraat Programı çerçevesinde, 81 İlde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi kurulmasına yönelik olarak, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı arasında önemli bir işbirliği tesis edildi. Türkiye'de gençlerin, özellikle teknoloji alanında gelişimlerine katkı sağlayan bu dört önemli kurumun katkıları ile Deneyap Türkiye hayata geçirildi” dedi.

Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nin ilk olarak 12 ilde kurulacağını ve bu iller arasında Trabzon'un da olduğunu ifade eden Adıyaman, “Trabzon'umuzun bu 12 il içerisinde olması bizleri mutlu etmiştir. Yenilikçi bir eğitim modeli esas alınarak, tasarım-üretim, robotik-kodlama, elektronik programlama, yazılım teknolojileri, siber güvenlik, enerji teknolojileri, havacılık ve uzay, nanoteknoloji ve yapay zekâ gibi alanlarda teorik ve uygulamalı eğitimlerin verileceği teknoloji atölyelerinde, geleceğin bilim insanları, araştırmacıları ve girişimcileri keşfedilerek bu alanda gelişmeleri için her türlü imkân sağlanacaktır. Hayata geçirilecek olan proje okulları yerli ve milli teknoloji hamlemizin beyin takımını oluşturacak donanımlı bireylerin yetiştirilmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi temel amacıyla kurulan atölyeler, 4. 5. 8. ve 9. sınıf öğrencileri ile lise hazırlık öğrencilerine yönelik olarak aralarında şehrimizin de yer aldığı 12 ilimizde Mayıs 2019 itibariyle eğitimlere başlayacak. 14 Ocak 2019 tarihinde başlayan sınav başvuruları 3 Şubat 2019 tarihine kadar devam edecektir. Sınav ise 17 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecektir. Yazılı sınavın ardından, başarı gösteren öğrenciler Nisan 2019'da uygulama sınavına dahil edilecek, nihai sonuçların açıklanması ile birlikte, Mayıs 2019 itibariyle eğitime hak kazanan öğrenciler ilan edilecektir” diye konuştu.

Ortaokul seviyesi için 4. ve 5. sınıflar, lise seviyesi için 8.ve 9. sınıflar ile lise hazırlık sınıflarının başvuru yapabileceği Deneyap Teknoloji Atölyeleri seçme sınavı başvuruları Adana, Ankara, Antalya, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Hakkari, İzmir, Konya, Manisa, Muğla ve Trabzon illerinde yapılacak. Deneyap Teknoloji Atölyeleri Projesi'ne dahil olmak isteyen gençler ve veliler, ayrıntılı bilgileri: www.deneyapturkiye.org adresinden öğrenebilecek.