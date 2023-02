Trabzon'da depremzedeler için poliklinik hizmeti başlatıldı

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen depremde yaralananlar Türkiye'nin farklı şehirlerindeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınırken, Trabzon'da da şuana kadar 392 hasta muayene edildi. Muayene edilen hastalardan 24'ünün yatışı yapılırken, yoğun bakımlarda hasta bulunmuyor.

Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, deprem bölgesinden gelenlere daha hızlı sağlık hizmeti vermek için şimdilik Numune Hastanesi Kampüsünde ‘Depremzede Polikliniği' kurulduğunu söyledi. Usta, “O bölgeden gelen kardeşlerimize, dostlarımıza, vatandaşlarımıza daha hızlı hizmet verebilmek onların gönlünde birazcık olsun yer edinebilmek, işlerinin aksamadan yürümesi adına şimdilik bir depremzede polikliniği Numune Hastanemiz kampüsümüzde kurmuş olduk” dedi.

Usta, Sağlık Bakanlığının talebi doğrultusunda özellikle Ortopedi, Beyin Cerrahi, Genel Cerrahi. Anestezi, Acil Tıp Uzmanı gibi branşlarında hekimlerin deprem bölgesine gönderildiğini belirtti.

İl Sağlık Müdürlüğü olarak mücadelenin içerisinde üzerlerine düşen görevi yapma gayreti içerisinde olduklarını kaydeden Usta, Samsun'dan Artvin'e, Bayburt'a varıncaya kadar tüm illerle birlikte organize olarak yaklaşık 700 yakın personeli bölge illerle birlikte deprem bölgesine gönderildiğini söyledi. Usta "Ülkemizin başı sağolsun, kurtarılanlara acil şifalar diliyoruz. Ciddi bir mücadele veriliyor. Tüm ekiplerimizle tüm insanlarımızla 10 ilde yaşadığımız deprem felaketinin mücadelesini vermekteyiz. Sağlık Bakanlığı , İl Sağlık Müdürlüğümüz olarak mücadelenin içerisinde üzerimize düşen görevi yapma gayreti içerisindeyiz. İlk günden itibaren bakanlığımızın bize verdiği talimatlar doğrultusunda hem araç gereç hem de personel anlamında o bölgeye çıkartma yaptık. Bütün illere olmak üzere Urfa'dan Adana'ya kadar her bir ilde arkadaşlarımızın görev talimatı doğrultusunda hareketini oluşturduk. İlk etapta 112 ve UMKE ekiplerimizi gönderdik şu an sahada 40 araçla bunlardan 32 tanesi 112, 7 tanesi UMKE aracı olmak üzere bunların personelleri 131 kişiyi ilk aşamada gönderdik. Daha sonra 161 ve 177 kişiden oluşan iki grubumuzu uçakla bir grubumuzu Urfa'ya bir grubumuzu da Adana üzerinden Maraş'a gönderdik. Daha sonra yine talep doğrultusunda Maraş'a 155 kişi daha gönderdik. Gönderdiğimiz bütün arkadaşlarımız gönüllü. Gönülden bu işe sarılmış olan arkadaşlarımız geride ene az o kadar daha gönüllü arkadaşımız bizde görev bekliyoruz diye sürekli telefonumuzu çaldırmakta. Bu hizmeti sadece bizim kendi ilimizde değil tüm bölge illerimizde Samsun'dan Artvin'e Bayburt'a varıncaya kadar tüm illerimizle birlikte organize ettik. Bu şekilde yaklaşık 700 yakın personelimizi bölge illerimizle birlikte o bölgeye göndermiş olduk. Giden personellerimiz içerisinde Bakanlığımızın talep ettiği branşlarda olmak üzere özellikle Ortopedi, Beyin Cerrahi , Genel Cerrahi. Anestezi, Acil Tıp Uzmanı olmak üzere bir kısım branşlardan hekimlerimiz de var. Aynı zamanda hemşirelerimiz, sağlık memurlarımız var. Temizlik personelimiz, güvenlik personelimiz teknik personelimiz şoförlerimiz sahada. Her bir meslek mensubu arkadaşımız şu an orada devletimiz, vatanımız, milletimiz adına can siper hane hizmetini yürütmekte” şeklinde konuştu.

Depremin üçüncü gününden itibaren kendi imkânlarıyla gelen hastalara sağlık hizmeti vermeye başladıklarını kaydeden Usta, “Üçüncü günden itibaren bölgemize kendi imkânlarıyla gelen vatandaşlarımız oldu. Onların bir kısmı hastanelerimizde kontrolden geçirildiler daha sonrasında da bir kısmı hastanelerimizde yatar duruma gelmiş oldu. 392 hastamız hastanemizde muayene hizmeti almış durumda bunların 24'ü de şu an hastanede yatıyor. Yoğun Bakımda hastamızın olmaması da mutluluk kaynağımız” diye konuştu.

Depremzedeler için şimdilik Numune Hastanesi Kampüsünde ‘Depremzede polikliniği' kurulduğunu ifade eden Usta, “O bölgeden gelen kardeşlerimize, dostlarımıza, vatandaşlarımıza daha hızlı hizmet verebilmek onların gönlünde birazcık olsun yer edinebilmek adına işlerinin aksamadan yürümesi adına bir depremzede polikliniği şimdilik Numune Hastanemiz kampüsümüzde kurmuş olduk. İnşallah bunu diğer hastanelerde de ihtiyaç durumuna göre yayacağız. Amacımız hızlı bir şekilde o bölgede sıkıntı yaşamış felaketi görmüş kardeşlerimize yardımcı olabilmek” ifadelerini kullandı.