Trabzon'da doktora yangın tüpüyle saldıran şahsın yargılanmasına başlandı

Trabzon'da geçtiğimiz Nisan ayında hastanede kanser tedavisi gören babasının vefatının ardından çıkan tartışmada elindeki oksijen tüpü ile doktor ve sağlık personellerine saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan ve elektronik kelepçe takılarak konutu terk etmeme cezası uygulanan şahsın yargılanmasına başlandı. Davanın ilk duruşmasında cumhuriyet savcısı cezanın artırılmasını talep etti.

Trabzon 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına Doktor Esra Ersöz Ergenç, hastane personeli, sanık İhsan A. (35), iki tarafın yakınları ile avukatları katıldı. Duruşmada S.A. tanık olarak dinlendi. Duruşmada cumhuriyet savcısı, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 35. maddesine göre suçun “ağırlaşmış yaralama” üzerinden görülerek cezada artırıma gidilmesini talep etti. Cumhuriyet savcısının ceza alt sınırının yukarı çekilmesini talep etmesiyle alt sınırı 1 yıl olan ceza için yangın tüpünün silah gibi kullanılmasıyla İhsan A.'nın 4 buçuk yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabileceği belirtildi.

Mahkeme heyeti, taraf ve avukatları ile tanıkların dinlenmesinin ardından duruşmaya ara verdi. Verilen aranın ardından mahkeme başkanı, İhsan A.'ya uygulanan ve “ev hapsi” olarak bilinen CMK'da “konutu terk etmemek” olarak yer alan adli kontrol koruma tedbiri uygulamasının devam etmesine karar vererek, duruşmayı 9 Eylül tarihine erteledi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 26 Nisan'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde akciğer kanseri tedavisi gören ve yeni tip korona virüs (Kovid-19) şüphesiyle hastanedeki izole alanda tutulan Tahsin A.'nın (65) hayatını kaybetmesinin ardından oğulları ve yakınları sinir krizi geçirmişti. İhsan A. (35), babasının vefatı sonrası iddiaya göre Doktor Esra Ersöz Ergenç (35) ve güvenlik görevlilerine eline aldığı oksijen tüpünü göstererek hakarette bulunmuş ve tehdit etmişti. İhsan A., olay sonrası şikayet üzerinde adliyeye çıkartılmış ancak serbest bırakılmıştı. Duruma sosyal medya hesabından tepki gösteren Doktor Esra Ersöz Ergenç'in paylaşımları ve olayın basına yansımasının ardından İhsan A., Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığının kararıyla hastane kameralarının incelenmesinin ardından tekrar gözaltına alınmış ve mahkemece hakkında “ev hapsi” cezası verilmişti. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre sanık, “silahla kasten yaralama, tehdit ve kamu malına zarar verme” suçlarından yargılanıyor.