Trabzon'da dolmuş ve taksilere klima denetimi

Tüm yurtta olduğu gibi Trabzon'da son günlerde iyice artan hava sıcaklığı vatandaşları olumsuz etkilerden Esentepe Mahallesi'nde Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi ekipleri ile Trabzon Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri ortaklaşa dolmuş ve taksilere yönelik cam filmi, hat ve durak ihlalleri, uygunluk belgesi özelliklerini kaybetmesi, kapısı açık şekilde yolcu taşınması, kapasite fazlası yolcu taşıması, engelliye uyumlu olması, klima kontrolü gibi denetimler yaptı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Fatih Bayraktar, denetimlerde araçlarda klimadan, aksesuar kadar geniş kapsamlı bir denetim yapıldığını söyledi. Bayraktar “Ortahisar dolmuşlarıyla alakalı dönüşüm sürecini tamamladık ve bununla alakalı geniş kapsamlı bir toplu taşıma yönetmenliği hazırladık. Tüm minibüs, taksi, dolmuş tamamının yenilenmesi süreci tamamlandı ve yönetmenliğimizde devam ediyor. Bu anlamda denetim ekiplerimiz zabıta ve emniyet ekibimizle birlikte ortaklaşa gerekli noktalarda denetimler yapılmakta. Bu denetimde cam filminden çeşitli aksesuarlara kadar klima, kılık kıyafete kadar denetimler yapılıyor. Bu noktada toplu taşıma ulaşımı komisyonu da kuruldu. Yapılan denetimler sonucunda tespit edilen ihlaller ile ilgili tutulan tespit tutanakları gerekli yasal işlem yapılmak üzere Ulaşım Dairesi Başkanlığımız uhdesinde oluşturulan Toplu Ulaşım Komisyonuna havale edilmektedir. Vatandaşımızın konforunun sağlanması noktasında denetimler sürecek” dedi.

Öte yandan denetim sırasında bir dolmuş sürücüsü güzergâh dışından yolcu aldığı gerekçesiyle görevlilerle arasında kısa süreli sözlü tartışma yaşandı. Dolmuş sürücüsü yolda kalan turistleri insanlık olsun diye aracına aldığını söylese de ceza yemekten kurtulamadı.