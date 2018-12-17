Trabzon'da düzenlenen Türkiye Yüzme Finali nefes kesti

Trabzon'da rekor katılımın sağlandığı 11-12 yaş Ulusal Gelişim Projesi Türkiye Yüzme Finali çekişmeli mücadelelere ve renkli görüntülere sahne oldu. Dört gün süren turnuvada kız, erkek ve karma kategorilerinde toplam 477 yarış yapıldı. Finallere çıkan 60 kişi altın madalya kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen ve 194 kulübün bin 57 sporcu ile katıldığı 11-12 yaş Ulusal Gelişim Projesi Türkiye Yüzme Finali, Trabzon Mehmet Akif Ersoy Yüzme Havuzunda yapıldı. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın ve Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk'ün yanı sıra çok sayıda antrenör, veli ve sporsever yarışları takip etti. Yarışın tek olumsuz yanı, Rize yüzme il birincisi Ebrar Meral'in geçirdiği trafik kazası oldu. Rize'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Ebrar'la ilgili yarışma boyunca bilgiler verildi ve geçmiş olsun dileklerinde bulunuldu.

Federasyon Başkanı Erkan Yalçın, "11-12 yaşındaki çocuklarımızın spora ilgileri, yarışma arzuları, yetenekleri ve birbirlerine olan saygıları bu şampiyonaya damga vurdu. Her biri özel, yetenekli sporcularımız var ve net olarak görüldü ki, yüzme branşında geleceğimiz aydınlık” dedi.

Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ise, Gençlik ve Spor Bakanlığının başlattığı 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi ile Trabzon'da adeta seferberlik ilan ettiklerini ve herkese ulaşmaya çalıştıklarını kaydederken, Vali Ustaoğlu da, “Çocuklarımızın sporla iç içe olması çok önemli. Bunu teşvik etmek için her türlü desteği vermeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen 499'u bayan toplam bin 57 sporcu, dört gün boyunca kız-erkek ve 11-12 yaş kategorilerinde serbest, kurbağalama, kelebek ve bayrak yarışlarına katıldı. Şampiyona boyunca toplam 477 yarış yapıldı. Nefes kesen yarışların ardından 60 kategoride finaller yapıldı ve dereceye girenlere ödülleri yapılan törenle verildi.