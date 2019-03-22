Trabzon'da "Eğitimde Yenilikçilik Zirvesi" düzenlendi

Eğitimde yeni modellerin, teknolojilerin ve güncel içeriklerin değerlendirildiği “Eğitimde Yenilikçilik Zirvesi”, Bahçeşehir Koleji Trabzon Kampüsü'nün ev sahipliğinde gerçekleşti.

Bahçeşehir Koleji Trabzon Kampüsü'nün ev sahipliğinde 21 Mart'ta gerçekleşen zirvede; Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, BAU Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şirin Karadeniz, BAUSTEM Direktörü Doç. Dr. Sencer Çorlu ve Bahçeşehir Koleji Trabzon Kampüsü Kurucu Temsilcisi Aziz Sonkaya konuşma yaptı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bulunan devlet okullarından birçok müdür ve farklı branşlardan öğretmenin katıldığı zirvede Kahoot-Plickers uygulamaları, STEM Eğitiminde Robotik ve Mühendislik Tasarım Süreci, Endüstri 4.0, FLIPPED CLASSROOM, Yapay Zeka, LEGO Education ile Uygulamalı Bilim (Wedo 2.0), Arduino Kodlama ile STEM, STEM Eğitiminde Kullanılan Yeni Nesil Araçlar Wedo 2.0, Arttırılmış Gerçeklik ve Hologram Uygulamaları, Gerçek Zamanlı Simülasyon Uygulamaları, Dinamik Matematik Yazılımı GEOGEBRA ile Öğrenme Etkinliklerinin Tasarımı, Web 2.0 Araçları İle Eğitimin Zenginleştirilmesi, Scratch İle Oyun Tasarımı, Tinkercad ile 3D Yazıcıların Eğitimde Kullanılması başlıklı oturumlar düzenlendi.

"Yenilikçi eğitim için tüm paydaşlar birlikte çalışmalı"

Zirvede konuşma yapan Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, eğitim modellerinin, yöntemlerinin ve teknolojilerinin durmadan geliştiği bir çağda Türkiye'de bu eğilimi en iyi takip eden eğitim kurumunun Bahçeşehir Koleji olduğunu söyledi. Özlem Dağ konuşmasına şöyle devam etti:

"Eğer geleceğin dünyasında söz sahibi olacak nesiller yetiştirmek gibi bir hedefiniz varsa, dünyada eğitim nereye gidiyor diye sürekli takip etmelisiniz. Öte yandan eğitimde yenilikçilik, tek başınıza gerçekleştiremeyeceğiniz kadar kapsamlı bir misyondur. Bu misyonun bir ayağı eğitim kurumu olarak bu değişime dair üretimlerinizdir ancak diğer ayaklarında; yerel ortaklarınız, partnerleriniz, devlet kademeleri ve özel-devlet ayrımı olmaksızın ülkemizdeki eğitim ekosistemi içinde yer alan idarecisinden yöneticisine her birey bulunur. Ülkenin kalkınması; ekonomik, sosyal ve hatta ahlaki kalkınması ancak kaliteli eğitimle mümkünse, eğitimin kalkınması da eğitimin tüm paydaşlarıyla birlikte gerçekleştirilmelidir."

"Öğretmen kimliği araştırmacı ve tasarımcı olmalıdır"

Zirvede yapmış olduğu konuşmasında eğitimde yeniliği takip etmenin önemine değinen Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şirin Karadeniz, "Öğretmenlerimizin global trendleri takip etmeleri, değişimleri bilmeleri gerekiyor. Bu trendleri kendi sınıflarında, kendi alanlarında öğrencilerine en faydalı şekilde uygulamalılar. Öğretmen kimliği araştırmacı ve tasarımcı olmalıdır" dedi.

Zirvede konuşma yapan bir diğer isim ise BAUSTEM Direktörü Doç. Dr. Sencer Çorlu oldu. Çorlu, konuşmasında okul-üniversite iş birliğinin kuram-uygulama birleşiminde BAUSTEM Bütünleşik Öğretmenlik projesinin Ar-Ge sürecini katılımcılarla paylaştı.

Zirve, farklı paralel çalıştaylarla gün boyu sürdü.