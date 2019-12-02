Trabzon'da 'Engelsiz Yaşam Çalıştayı' düzenlendi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Engelsiz Yaşam Çalıştayı' düzenlendi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen çalıştay, büyük ilgi gördü. Engelsiz Yaşam Çalıştayı kapsamında, sosyal güvenlik, sosyal yardım, erişilebilirlik, rehberlik, sağlık ve sosyal hizmetler, istihdam ve eğitim konuları masaya yatırıldı, çözüm önerileri konuşuldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, çalıştayın ardından EYOF Tesisleri'nde düzenlenen yemekte ilgili sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve engelli bireylerle bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kurtuluş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ahmet Kurt, İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ile İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bünyamin Akyüz'ün de hazır bulunduğu yemekte, Başkan Zorluoğlu birbirinden önemli açıklamalar yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu belediye başkan adayı olduğu andan itibaren istişarenin altını çizdiğini belirterek “Her zaman birlikte çalışacağız, sorunlara birlikte çözüm bulacağız dedim. Çünkü soruna en yakın olanın çözüme de en yakın olacağına inanan birisiyim. Düzenlediğimiz çalıştayla engelli vatandaşlarımız için neler yapabiliriz, var olan engelleri nasıl kaldırabiliriz noktasında çözüm yolarını tartıştık. Özellikle son 10-15 yıldır engellilerle ilgili olarak Türkiye adeta sessiz bir devrime imza attı. 2005'teki Engelliler Hakkındaki Kanunla beraber mevzuat eksiklikleri tamamlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da engellilere yönelik çok önemli hizmetler sunuyor. Engellilerin ulaşımına dönük önemli düzenlemeler yapıldı. Takdire şayan, alkışlanması gereken bir dönüşüm, epey bir mesafe alınarak gerçekleştirildi” dedi.

Türkiye'de merkezi idarenin, bakanlıkların kaydettiği ilerlemeyi, yerel yönetimlerin kaydedemediğini vurgulayan Başkan Zorluoğlu, “Belediyelerimizde fiziki engellerin kaldırılması noktasında arzu ettiğimiz seviyeye gelemedik. Sokaklarımızda, kamu binalarımızda, alışveriş yerlerinde engelliler için fiziki engeller kalkmamış. Bugün bir engelli Trabzon'un caddelerinde başkasının yardımı olmaksızın dolaşamıyorsa, bu sorumluluğu tamamıyla üstleniyoruz. İnşallah bizim dönemimizde yönetici arkadaşlarımız ve merkezi idarenin ilimizdeki temsilcileri ile çalışarak Trabzon'u engelliler için yaşanabilir bir şehir haline getirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Engelli bireylere yönelik belediye çalışmaları hakkında da bilgilendirmelerde bulunan Zorluoğlu, “Büyükşehir Belediyesi olarak otizmli ve diğer özel gereksinimli çocuklarımızın eğitim aldığı okulumuzu yeniledik. Ayrıca yemek imkanı sunmaya başladık. Yine engelli vatandaşlarımıza akülü arabalar, tekerlekli sandalyeler, hasta yatağı desteğinde bulunduk. Bulunmaya devam edeceğiz. Engelli kardeşlerimizle sohbet ederken genel olarak bir şarj sıkıntısından bahsediyorlardı, büyük oranda çözdük. Bozulan akülü araçların tamiri ile ilgili ilimizde bir yer olmadığını da dile getirdiler. Büyükşehir Belediyesi olarak kendi bünyemizde akülü araçların tamiri ve bakımını yapabileceğimiz merkez oluşturuyoruz. Yine verdiğimiz söz doğrultusunda ‘Engelsiz Yaşam Akademisi' adıyla engelli evlatlarımızın gün boyu gelip çok çeşitli etkinliklere katılabilecekleri bir merkez inşa edeceğiz. Bununla ilgili projelendirme aşamasına geldik. Projelendirme aşamasında siz değerleri derneklerimizin de mutlaka görüşlerini alacağız. İnşallah bizim dönemimizde Trabzon bir Engelsiz Yaşam Akademisi'ne kavuşmuş olacak” şeklinde konuştu.