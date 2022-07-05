Trabzon'da feci ölüm: Harç kazanına düştü

Trabzon'da briket üretim tesisinde dengesini kaybederek harç kazanına düşen işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Yıldızlı Mahallesi'nde briket üretimi yapan tesiste çalışan İ.Ç. (59), bir anda dengesini kaybedince harç kazanına düştü. Çabuk'un harç kazanına düştüğünü fark eden çalışma arkadaşları kazanı durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede İ.Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.