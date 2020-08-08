Trabzon'da fındık hasadına başlandı

Trabzon'da 2020 yılı fındık hasadı Yomra ilçesine bağlı İkisu Mahallesi'nde düzenlenen törenle başladı. Etkinlikte yapılan konuşmalarda, fındığın Trabzon ekonomisine verdiği katkı anlatılarak fındıktan daha çok verim almak için daha farklı projelerin hayata geçirilmesi vurgulandı.

Trabzon Ticaret Borsası tarafından yürütülen 'Fındıkta Verim ve Kaliteyi Arttırma Projesi' kapsamında Yomra ilçesine bağlı İkisu Mahallesi'nde tek gövdeli ağaç sistemi ile oluşturulan örnek bahçede yapılan fındık hasadı etkinliğine Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon Tarım ve Orman İl Müdürü Cahit Gülbay, Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Sebahattin Arslantürk, Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, AK Parti, CHP ve İYİ Parti Trabzon Milletvekilleri katıldı.

Etkinlikte konuşan Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Sebahattin Arslantürk, "Normalde bizim bir numaralı işimiz tarımla uğraşmak değil ticaretini yapmaktı. Ancak baktık ki fındık tarımında uygulanan klasik yöntemin yaşlanmış bahçelerde devam edemeyeceğini gördük. 900 bin tonlara ulaşmış olan üretim 600 bin tonların altına düştü. Son üç yıldan beri de çok daha bir yoğun bir şekilde Türkiye'nin fındık üreten tüm illerinde benzeri projelere daha hızlı yapma gayreti içerisindeyiz. Gerek İhracatçılar Birliği gerek Tarım İl Müdürlükleri bahçenin oluşmasında Trabzon Tarım İl Müdürlüğünün çok büyük gayretleri oldu. Bundan sonrasında da olacak. Çünkü bizim hedefimiz dönümde 500 kilogram. Bunu yapmak mümkün çünkü bunun şu anda Türkiye'de örnekleri var. Bu bahçe yağlı dediğimiz çeşit. İnşallah bundan sonrasında Türkiye'ye daha çok çalışıp daha çok kazandırmak. İki milyar dolar civarında olan ihracatımızı 5 milyar dolara çıkarmak. Bu da mümkün. Bundan sonraki gayretimiz o yönde olacak” diye konuştu.

Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan ise Trabzon'da 65 bin hektar fındık dikili alan olduğunu belirterek, “Bu bahçede 200 kilo fındık aldığımıza göre Trabzon'da 65 bin hektar dikili alan var. 65 bin hektar dikili alandan bizim bu bahçede ortalamayı alabilirsek ortalama 130 bin ton fındık yapıyor. 130 bin ton fındık demek ki biz normal yaptığımız fındığın üzerine 65 bin ton fındık daha ekliyor. Dolayısıyla Trabzon'da bir buçuk milyar TL daha gelir getiriyor. Trabzon'a 1 buçuk milyar TL gelirin gelmesi demek müstahsilden sanayiciye kadar bütün sivil toplum kuruluşlarına devlet kuruluşlarına kadar refah seviyesini ne kadar artırdığını hep beraber düşünelim. İnşallah gelecek dönemde 130 bin ton fındık yapmak dileğiyle” şeklinde konuştu.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da sezonun ilk fındık hasadının yapıldığı etkinlikte bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek "Bu vesile ile birkaç gün önce başlayan fındık toplama ya da yöresel tabirle ‘fındık deşürme' sezonunun şehrimiz ve ülke ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türkiye'de bu yıl açıklanan tahmini rekolte 700 bin ton civarında. Bunun da 40 bin tondan biraz fazlasını inşallah Trabzon'da Trabzonlu çiftçilerimiz toplayacaklar” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından fındık hasadı başlarken, etkinliğe katılanlar fındık bahçesinde fındık topladı.