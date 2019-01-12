Trabzon'da firmalara kriz döneminde yönetim süreci eğitimi verildi

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TTSO) firmalara kriz döneminde yönetim süreci eğitimi verildi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TTSO) düzenlenen eğitim seminerinde firmalara kriz dönemlerinde yönetim süreci ve Profesyonel Satış Programı konularında bilgi verildi. Eğitim Danışmanı ve Satış Koçu Hakan Met tarafından verilen eğitimde işletmelerin kriz dönemlerinde izlemesi gereken yönetimsel süreçler ve satış faaliyetleri konuları üzerinde duruldu.

Hakan Met, eğitim seminerinde katılımcılara şu bilgileri verdi:

“Günümüzde işletmeler bazı dönemlerde çevresel ve işletme kaynaklı etkenlerden dolayı kriz sürecine girerler ve bu zorlu süreci yaşamak ve yönetmek durumunda kalırlar. Çevresel etkenlerde, siyasi - hukuksal, ekonomik gelişmeler, doğal afetler, teknolojik gelişmeler ve uluslararası çevrelerde yaşanan yaklaşımlar karşımıza çıkar. İşletme kaynaklı etkenlerde ise işletme yapısı ve üst yöneticilerin etkileri ön plandadır. Her iki etken grubunda da işletmelerin erken müdahale ve farklı yönetim şekillerine geçmeleri kaçınılmaz hale gelir. Aksi haller işletmelerin yaşamını tehdit eder. Kriz süreci yönetiminde işletmelerdeki üst yöneticilere çok önemli roller düşer. Bu dönemde radikal karar almaları ve klasik yöntem dışına çıkmaları gerekir. Bu konularda dışarıdan danışmanlık desteği de alabilirler. Önemli olan işletme için en ideal çözümü tespit edip uygulamaktır. Kriz dönemleri sadece tedbir alınması gereken zamanlar değildir. Aynı zamanda beraberinde fırsatlar da getirir. Bu fırsatlar ile işletmeler farklı alanda büyüme imkanları yakalar. Ülkemizde bu tür örnekleri görebiliriz. Fırsatların yanı sıra bir diğer yönü de krizlerin işletmelerde olumlu sonuçları da oluşturabilmesidir. Kriz dönemleri şirketlerin zayıf yönlerinin ortaya çıkması ve yeni stratejilerin belirlenmesi, yeni markaların oluşması için bir fırsat olarak görülebilir.”

Hakan Met, profesyonel satış programının ise işletmelerin kendilerini geliştirerek büyümelerine yardımcı olan sürdürülebilir bir eğitim programı olduğunu ifade etti.