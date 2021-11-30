İhlas Haber Ajansı

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Trabzon'da fırtına sert esmeye devam ediyor

Trabzon’da akşam saatlerinde esmeye başlayan şiddetli rüzgar etkili olmayı sürdürüyor.

Trabzon'da akşam saatlerinde esmeye başlayan şiddetli rüzgar etkili olmayı sürdürüyor.


Fırtına nedeniyle Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığı binasının çatısının bir kısmı uçarak park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Maddi hasarın meydana geldiği olayda can kaybı yaşanmazken, otomobilde ciddi hasar meydana geldi.


Öte yandan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ilçelerde ufak çaplı ev yangınlarının çıktığı öğrenilirken, rüzgarın şiddetini 24.00'dan sonra etkisini daha da arttırması bekleniyor.

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