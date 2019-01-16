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Trabzon'da fırtına

Trabzon’un Çaykara ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan fırtına nedeniyle 5 evin çatısı uçarken, çatısı uçan evlerin bazıları ise kullanılamaz hale geldi.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan fırtına nedeniyle 5 evin çatısı uçarken, çatısı uçan evlerin bazıları ise kullanılamaz hale geldi.


Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan kuvvetli rüzgar uyarısı dün akşam saatlerinden itibaren Trabzon'da etkisini gösterdi. Çaykara ilçesindeki Ulucami mahallesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle evlerin çatısı uçtu. Çatısı uçan evlerden bazıları kullanılamaz hale gelirken, mahalle halkı etrafa saçılan çatı malzemelerini temizledi.

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