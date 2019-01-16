Trabzon'da fırtına

Trabzon'un Çaykara ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan fırtınanın ortaya çıkardığı hasar büyüyor.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan kuvvetli rüzgar uyarısı dün akşam saatlerinden itibaren Trabzon'da etkisini gösterdi. Çaykara ilçesinin 32 mahallesinde 5 ila 10 evin çatısı uçtu. Fırtınadan en büyük hasarı Ulucami mahallesi görürken, bu mahallede rüzgar nedeniyle 5 evin çatısı uçtu. Çatısı uçan evlerden bazıları kullanılamaz hale gelirken, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, yaşanan afetle ilgili açıklama yaptı. Tok, “İlçemizde 32 mahallemizde son yılların en büyük fırtına hasarı oluştu. Bütün mahallelerimizde yaklaşık olarak 5 ila 10 evin çatısı uçtu. Çok şiddetli bir rüzgarla karşı karşıya kaldık. Çok şükür maddi hasarın dışında bir can kaybımız yok. İnşallah devlet, millet, belediye işbirliği ile vatandaşlarımızın yaralarını saracağız. Şuan Rüzgar dindi, yağmur başladı. Hasar tespit çalışmalarına da başladık. İnşallah bu zor süreci hep birlikte atlatacağız” dedi.