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Trabzon'da fırtınada zarar gören 226 binada hasar tespit çalışmaları başladı

Trabzon’da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle zarar gören binalarda hasar tespit çalışmaları başladı.

Trabzon'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle zarar gören binalarda hasar tespit çalışmaları başladı.


Trabzon genelinde önceki akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren kuvvetli rüzgar nedeniyle çok sayıda binanın çatısı uçtu. Özellikle Çaykara ilçesinde etkili olan ve zaman zaman hızı 110 km/saate ulaşan fırtına nedeniyle zarar gören 226 binada AFAD ekipleri tarafından hasar tespit çalışmaları başladı. Bazı evlerin kullanılmaz hale geldiği fırtınada elektrik kesintileri de yaşandı. AFAD ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 56 binada incelemeler tamamlanırken, 170 binada ise hasar tespit çalışmalarının sürdürüldüğü öğrenildi.

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