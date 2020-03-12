Trabzon'da Floor Curling sporuna ilgi artıyor

Trabzon'da yeni tanınmaya başlayan floor curling, yapılan turnuvalardaki katılımın sürekli artmasıyla dikkat çekiyor.

Geçen yıl 8 okulun katıldığı Trabzon 2019-2020 Okullararası Floor Curlign İl Birinciliği müsabakaları, bu dönem 26 okul takımının katılımıyla gerçekleşti. Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Curling İl Temsilciliği tarafından organize edilen turnuva, nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Beşirli Spor Kompleksi Çok Amaçlı Spor Salonunda yapılan müsabakalarda Yıldızlar Karma birincisi Vakfıkebir Hikmet Kaan İHOO oldu. Yıldızlar Kızlar ve Erkeklerde Bahçecik İHOO takımları şampiyon olurken, Gençler Karma'da zirvenin sahibi Trabzon Spor Lisesi takımı oldu. Genç Erkeklerde birinciliği yine Trabzon Spor Lisesi elde ederken, Genç Kkızlarda zirvenin sahibi, Arsin OSB MTAL Floor Curling takımı oldu.

Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, hem curling, hem de flor curlinge önem verdiklerini kaydetti. ‘Buz satrancı' olarak bilinen curlinge olan ilginin hızla arttığını kaydeden Öztürk, “Akyazı Şenol Güneş Kompleksinde bulunan curling salonumuzun doluluk oranı yakın zamanda tavan yapacak. Yan dal olan floor curling branşında da özellikle okullarımızda en çok tercih edilen dallardan biri oldu” dedi.

Bu branşların tanıtımı için yoğun mesai harcayan Curling İl Temsilcisi İzzet Gürdal ise curlingin buz, floor curlingin de pist üzerinde yapıldığını hatırlattı. Gürdal “Her yaştan insanın oynayabileceği strateji oyunu olan curling, Trabzon'da hızla yayılıyor. Sporcu sayımız sürekli artıyor” diye konuştu.

Heyecan dolu mücadelelerin yaşandığı İl Birinciliği müsabakalarının sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.