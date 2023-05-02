Trabzon'da Ganita-Faroz Sahil Düzenleme Projesi açıldı

Ganita-Faroz Sahil Düzenleme Projesi'ni hemşehrilerinin hizmetine sunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "Trabzon Büyükşehir Belediyesi; bütünüyle yenilenen, estetik dokunuşlarla daha da güzelleşen, çocukluğumuzun, gençliğimizin Ganita'sını iftiharla sunar" dedi.

Başkan Zorluoğlu'nun ev sahipliğinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da katılımıyla gerçekleştirilen açılış törenine; Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, eski Bakan Mehmet Cahit Turhan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, AK Parti Milletvekilleri Muhammet Balta, Salih Cora ve Bahar Ayvazoğlu ile Trabzon AK Parti Milletvekili adayları Mustafa Şen, Yılmaz Büyükaydın, Vehbi Koç, Meryem Sürmen, Zafer Ofluoğlu, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, MHP İl Başkanı Ömer Ayar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

"Her yaştan insanımıza hitap edecek"

Başkan Zorluoğlu, açılış töreninde yaptığı konuşmada çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Trabzon Büyükşehir Belediyesi bütünüyle yenilenen, estetik dokunuşlarla daha da güzelleşen, çocukluğumuzun, gençliğimizin Ganita'sını iftiharla sunar. Trabzon'u, Trabzonlu hemşehrilerimizi şehrin kalbinde yeniden buluşturan bu muhteşem eserin açılışına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Büyükşehir Belediyesi olarak sözünü verdiğimiz bir projeyi daha yerine getirmenin huzurunu, mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Şehrimize, şehrimin güzel insanlarına hayırlı uğurlu olsun" dedi. Ganita'nın Trabzon için herhangi bir yer olmadığını da vurgulayan Başkan Zorluoğlu, "Ganita yüreği sevgiyle, aşkla, dostlukla, sanatla, şiirle çarpan, binlerce kişide iz bırakmış bir mekânın adıdır. Ganita sıkı müdavimleri olan bir yerdir. Trabzon'da gün batımının daha güzel yaşanabileceği Ganita'dan başka bir yer yoktur. Bir süredir şehre biraz küskün olan, binlerce yıldır burada bozulmadan kalan tek koy, falez, mağara ve tabii ki tombul kaya, artık bugünden itibaren şehri sevgiyle ve coşkuyla selamlayacak. Yenilenen yüzüyle Ganita'nın bugünkü haline getirilmesi epey bir gayretle ortaya çıktı. Burada yürüyüş ve bisiklet yolları, iskeleler, seyir terasları, kafeteryalar, çocuklarımıza, gençlerimize hizmet edecek oyun alanlarıyla burası her yaştan insanımıza hitap edecek. Ayrıca bir turizm şehri olan Trabzon için yeni bir destinasyon olacaktır." diye konuştu.

Bu sene açılış senesi

Ganita'nın Yomra'dan Akçaabat'a kadar bütünleşik bir sahil oluşturma projelerinin önemli bir parçası olduğunu dile getiren Başkan Zorluoğlu, "Geçen yıl Yalıncak'ta çok güzel bir sahil düzenlemesi yaptık. Çok beğenildi, çok rağbet gördü. Bu sene de Ganita'da 3 kilometrelik bu sahil düzenlemesini yine kıymetli hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz. Diğer tarafta da Akçaabat'ta ve Söğütlü'de çok hummalı bir çalışma devam ediyor. Bu aşamadan sonra da Faroz'dan Akyazı'ya kadar olan Beşirli dolgu alanını da Sayın Bakanımızın da destekleriyle inşallah burayla birleştireceğiz. Nihai hedefimiz Yomra'dan Akçaabat'a kadar kesintisiz bir sahil düzenlemesidir. 'Bu sene açılış senesi' dedik. Sırada Büyükşehir Belediyemizin yatırımlarından yeni otogar, Kadınlar Hali, İskenderpaşa Otoparkı, Bilim Merkezi ve Planetaryum, Avrasya Pazarı var. Yani var da var maşallah." ifadelerini kullandı.

"Trabzon bunları hak ediyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu muhteşem bir eserin açılışını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Hemen yukarıdaki Arafilboyu'nda büyüdük. Buradan aldığımız kokuyla enerjiyle büyüdük. O yüzden bize her yer Trabzon diyoruz. Çok büyük planlarımız var. Türkiye tarih yazıyor. Hayalleri gerçeğe dönüştürüyoruz. Hayalleri gerçeği dönüştürmeye devam edeceğiz. Bakınız Zigana Tüneli 1080 rakımlara indirmiştik. Bugüne geldiğimizde 14 bin metrelik bir tünelden bahsediyoruz. Eser ve hizmet fırtınası estiriyoruz. Son 10 gündür yaptıklarımızı izliyorsunuz. Trabzon için çok büyük hedeflerimiz var. Kanuni Bulvarı bitiyor. Trabzon'a nefes aldıracak Güney Çevre Yolu'nun temelini attık. Trabzon bunları hak ediyor. AK Partili bir Belediye olduğu için keyifli açılışlara katılıyoruz. İstanbul ve Ankara'da ne oldu? Hastanenin yapılmakta olan yolunu Belediye durdurabilir mi? Yapılan yatırımın üzerine hafriyat döken bir Belediyeden bahsediyoruz. Ya yapılan hizmetler takdir edilecek ya da ülkeyi karıştırmak isteyenlere yetki verilecek. Vatandaşın derdiyle dertlenmeyen bir belediye olabilir mi? İstanbul'da Ankara'da Adana'da bütçeler var ama ortada hizmet yok. Hesabını milletimiz soracak." şeklinde konuştu.

Açılış töreni Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi Senfoni Orkestrası'nın konseri, sahne şovları ve kolbastı gösterileri, flyboard su sporları ve ışık gösterisi ve çeşitli sanatçıların sahne aldığı konserin ardından sona erdi.