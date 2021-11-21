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Trabzon'da genç bir kız köprüden atlayarak intihar etti

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde genç bir kız bugün akşam saatlerinde Tanjant Yolu üzerindeki Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü üzerinden aşağıya atlayarak intihar etti.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde genç bir kız bugün akşam saatlerinde Tanjant Yolu üzerindeki Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü üzerinden aşağıya atlayarak intihar etti.


Alınan bilgiye göre, ilçenin Atapark mevkiinde bugün akşam saat 20.45 sıralarında 25-30 yaşlarında olduğu öğrenilen genç bir kız Tanjant Yolu üzerindeki Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü'nde yürürken birden kendisini yaklaşık 50 metreden boşluğa bırakarak intihar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kızın üzerinden herhangi bir kimlik çıkmazken, cesedi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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