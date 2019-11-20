Trabzon'da Girişimcilik Haftası etkinlikleri başladı

Trabzon Üniversitesi, Avrasya Üniversitesi, Artvin, Rize, Ordu ve Giresun'dan bölge üniversitelerininde katıldığı etkinlikler kapsamında Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde girişimciler, öğrencilerle buluştu.

Etkinlikte konuşan KTÜ Teknoloji Transfer Merkezi Müdürü Doç.Dr. Oktay Yıldız, Girişimcilik Haftası'nın 22 Kasım'a kadar süreceğini belirterek, "Hafta kapsamında iki gün önce öğrenci arkadaşlarımız girişimcilik kurslarına katıldılar. Türkiye alanında en iyi uzmanlar sizlerle buluşacaktır" dedi.

Girişimci Ongun Tan, insanlara deneyimlerinden yola çıkan yöntemleri anlattıklarını belirterek, girişimcilik serüveninde kar amacı gütmeden çalıştığını söyledi.

Yeni dünyada teknolojinin inanılmaz hızlı ilerlediğini belirten Tan, " İnsan adaptasyonu ve insan gelişim hızı yavaş kaldı. Yeni yetkinlikler ve zaman çok önemli. Eski yetkinliklere dair işler ölüyor, bitiyor yerine robotlar ve yapay zekalar gelecek" dedi.

Tan, bu konuda 'ne yapacağız?' demek yerine, insanların yeni yetkinlikler kazanmaya çalışması gerektiğine vurgulayarak şunları söyledi:

"Çünkü eski işler kapanıyor. İngiltere'de son 15 yılda 800 bin iş kapanıyor ama yeni ve dijital yetkinliklere girişimcilik ve inovasyon zihniyetine sahip olan kurumlarla ilgili olan işler ise daha fazla açılıyor. 800 bin kapanırken 3,5 milyon iş açılıyor. Bu işlerin aylık maaşı ise yaklaşık bin dolar. Aslında korkulacak üzülecek vahim bir durum yok. Yeni yetkinliklere ve yeni dünyaya kendimizi adapte etmemiz gereken bir durum var."

Girişimcilikte en önemli unsurun ruh olduğunu işaret eden Tan, "Sabah uyandığınızda sizi yataktan kaldıracak, mutlu ve enerjik bir şekilde yapacağınız işe koşturacak ruh bu. Girişimciyseniz, bu olmazsa ne akıl sağlığınız ne de kalp sağlığınız kalır. Çünkü zor çok zor bir süreç. Her gün her şey gelişiyor. A'dan B'ye direk gideceğim zannediyorsunuz ama ne A kalıyor ne B, sadece yol kalıyor. Bir sürü olasılık çıkıyor. Başarının tanımı bile ters dönüyor ve siz bir anda zorlu bir yolda düzgün bir şekilde gideceğinizi umarken sağınızı solunuzu elinizi ayağınızı toparlamaya çalışırken kendinizi o inişli çıkışlı yolda buluyorsunuz. Başarısız olmakta sorun yok ama bundan bir şeyler öğrenip yola devam etmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.