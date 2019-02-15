Trabzon'da göreve yeni başlayan itfaiye erleri yemin etti

Törende itfaiye erlerine seslenen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, itfaiye teşkilatının toplum için canını ortaya koyduğuna değindi. Gümrükçüoğlu, “Genç kardeşlerim, sizin yanınızda tecrübeli arkadaşlarınız var. 82 yeni arkadaşımız, Trabzon'umuzun 18 ilçesine, 693 muhtarlığımıza büyük bir fedakârlıkla hizmet etmiş olan bu güzel orduya katılmış olmanızı tebrik ediyorum. Gereğinde hayatınızı ortaya koyarak çocuğu, bebeği, yaşlımızı kurtarmak için hayatını ortaya koyan sizlersiniz. Allah'ın muhafazası altında olmanız için hepimiz dua ediyoruz. Bütün dünyada itfaiye hizmeti çok farklı bir hizmettir. Sadece yangınlarda değil, bir depremde, bina göçmesinde, trafik kazasında, denizde hep varsınız. Ben itfaiyeci arkadaşlarımla yıllarca çalıştım. Hep en önde onlardı. Vazifenizin yanı sıra bu çalışmaların sevabının ne kadar büyük olduğunu yaşayıp göreceksiniz. Benim özellikle itfaiye teşkilatına katılan genç arkadaşlarımdan ricam şudur: Her zamanki gibi saygıda kusur etmeyin. Saygı, sevgi, kardeşlik içinde çalışma hayatınızı sürdürün” şeklinde konuştu.