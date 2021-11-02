Trabzon'da havaya ateş etme geleneği can yakıyor

Trabzon'da özellikle düğün ve festival sonrası tabanca ile havaya ateş geleneği can yakmaya devam ediyor. Son yıllarda artış gösteren yorgun mermi vakalarının önüne bir türlü geçilemezken, havaya rastgele açılan ateş sonucu kimileri yaralanıyor, kimilerinin ise hayatları son buluyor.

Trabzon'da son yıllarda genellikle düğün, nişan, şenlik, festival, maç sonrasında veya asker uğurlamalarında tabanca ile havaya açılan ateş sonrası nereye düşeceği belli olmayan "Yorgun mermi" olayları durulmuyor. Sevinç ve kutlamalarını havaya ateş açarak gösteren magandaların, vatandaşların canını tehlikeye düşürmeye devam ettiği yorgun mermi vakalarında kimileri hayatını kaybediyor, kimileri yaralanıyor, kimileri de sakat kalma tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor. Özellikle yaz aylarında kırsal kesimlerde ruhsatsız tabancalar ile havaya rastgele ateş eden magandalar bir türlü yakalanamazken, son olarak önceki gün Trabzon'un Sürmene ilçesinde bir düğünde emekli öğretmen D.A.U., silahının arızasını gidermek isterken İdris Şahin'i (40) boynundan vurarak yaraladı.

Son yıllarda artış gösteren tabanca ile havaya ateş geleneğinin önüne geçmek isteyen Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de, düğünlerde ve toplu merasimlerde sivil ekiplerce denetlemelere ağırlık verecek.

15 yaşındaki Feyzanur ve Emir yorgun merminin hedefi olmuştu

Sakarya'dan 2016 yılı Temmuz ayında memleketi Trabzon'a tatile gelen 15 yaşındaki lise öğrencisi Feyzanur Keleş, 2019 yılı Ağustos ayında Tonya ilçesi Şarlı Yaylası'nda gezintiye çıkan Sabri Baştan (86) ve 3 ay önce İstanbul'dan dedesini görmek için Trabzon'a gelen 15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı yorgun mermi ile hayatlarını kaybetti. Yaşanan bu yorgun mermi vakalarının failleri güvenlik güçleri tarafından yapılan çalışmalara rağmen bir türlü aydınlatılamadı.

Onlar şans eseri kurtuldu

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kimliği belirlenemeyen bir magandanın silahından çıkan kurşun, trafik ışıklarında bekleyen bir aracın tavanını delerek içeri girmiş, sürücü tavana isabet eden mermiden şans eseri kurtulmuştu. Trabzon'un Şalpazarı ilçesi Eskala Yaylası'nda ise 15 yaşındaki Burak Yamaç, tatil için geldiği yaylada arkadaşları ile oyun oynarken nereden geldiği belli olmayan maganda kurşununun sağ gözüne isabet etmesiyle bir anda kanlar içerisinde yere yığılmış, lise öğrencisi maganda kurşunu ile sağ gözünün görme yetisini kaybetmişti. Aynı ilçede bir başka zaman yapılan nişan merasiminde de Halil D. ile kuzeni Abdurrahim S. kimliği belirlenemeyen biri tarafından nişanda havaya atılan kurşunların hedefi olmuştu.

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesindeki Karadağ Yaylası'nda bir evin dış cephe kaplamasını yapan 18 yaşındaki Ali Kuleyin'in başına nerden atıldığı belli olmayan kurşun isabet etmiş, ilk önce kurşun olduğunu anlamayan genç, elini başına götürdüğünde kan geldiğini anlayınca hastaneye kaldırılmıştı. İsabet eden yorgun mermi başarılı bir operasyonla saplandığı yerden çıkartılmıştı.

Bakan Soylu uyarmıştı: "Ne olursunuz size yalvarıyorum"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'da bir şenliğe katılarak, vatandaşlardan düğünlerde, şenliklerde ve festivallerde silah atmamalarını istemişti. Bakan Soylu burada yaptığı konuşmada, “Evet, silahı seven bir toplumuz doğru ama silahtan daha fazla insanımızı, çocuklarımızı, evlatlarımızı daha çok seviyoruz. Ne olursunuz size yalvarıyorum, biz doğru olanı yapalım, bize öğretileni yapalım. Allah muhafaza bir çocuğumuzun canı, bir çocuğumuzun bir uzvu bizim elde ettiğimiz o nefsimize iyi gelen hiçbir şeyden ama eksik değildir hatta üstündür. Bunları İçişleri Bakanı olarak değil, bu memleketin evladı olarak, ailenizin bir bireyi, bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Biz huzuru hak eden bir milletiz. Biz huzuru, zenginliği yakalamalıyız ki şu sizin medeniyetinizi, 200 yıldır sürdürdüğünüz bu geleneği, göreneği sadece buraya değil, bütün dünyaya nakşedelim" ifadelerini kullanmıştı.