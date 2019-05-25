Trabzon'da hedef 100 bin denizci

yılında bir milyon denizci projesi kapsamında Trabzon Liman Başkanlığı da hedefini 100 bin denizci olarak belirledi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Trabzon Liman Başkanı Temel Adıgüzel, Trabzon'un Denizcilik anlamında tarihsel bir birikimi olduğunu hatırlattı. Adıgüzel "Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Mehmet Cahit Turhan'ın başlatmış olduğu 100. yılda bir milyon denizci hedefiyle tarihsel ve kültürel sorumluluğumuzun gereği olan bu büyük proje şehrimiz adına büyük önem arz etmektedir. Hem Trabzon'un önemli bir deniz kenti olması hasebiyle hem de projenin mimarının şehrimizin evladı Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Mehmet Cahit Turhan olması hasebiyle Trabzon olarak bizlere büyük sorumluluklar yüklemektedir" dedi.

Liman Başkan Yardımcıları Barış Öztürk ve Yavuz Yalçınak ise Trabzon'da Amatör Denizcilik Belgesi alanların sayısının 15 bin kişiye yaklaştığının altını çizerek "İlgili yönetmelik kapsamında özel tekneleri kullanmak için verilen Amatör denizci belgesini almak isteyen herkes Liman Başkanlığı'na ücretsiz olarak yarım gün içinde temel eğitim verilerek hemen ardından sınav yapılacaktır. Bugüne kadar Trabzon Liman Başkanlığında verilen eğitim sayısı 15 bine yaklaştı. Belgeyi alanların yaklaşık yüzde 20'si de kadın olması denizciliğe olan ilginin cinsiyet farkı gözetmeksizin fazla olduğunu gösteriyor. Kars, Erzurum ve Ardahan'da da eğitimlerimiz devam ediyor. Bölgede yine Haziran ayı içerisinde de gelen talepler doğrultusunda tekrar eğitimler düzenlenecek" diye konuştu.