Trabzon'da “İhracatın Finansmanında Türk Eximbank” toplantısı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinde gerçekleştirilen “İhracatın Finansmanında Türk Eximbank” toplantısında Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım Trabzon'da şube açılacağının müjdesini verdi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği'nde düzenlenen toplantıya TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve Milletvekili Muhammet Balta, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, ihracatçılar ve işadamları katıldı. Açılış konuşmasını yapan Ahmet Hamdi Gürdoğan, Trabzon'un Türkiye'nin en çok ihracat yapan illerinden biri olduğunu belirterek, "Dünyanın çok çeşitli ülkelerine ihracat yapmaktadır. Kredi başvuru dosyalarının en hızlı şekilde sonuçlandırılması ve finans imkanlarının çok daha kolaylıkla ulaştırılması için Trabzon şubesinin olması Rize, Artvin, Giresun, Ordu ve diğer Doğu Karadeniz illerimizdeki ihracatçılara da kolaylık sağlayacaktır” dedi.

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta ise yaptığı konuşmada, ihracatın yükselmesinde hem ihracatçıların hem de arkada duran siyasi iradenin çok büyük emeğinin olduğunu kaydederek, "Bizim buralardan dünyanın güçlü ülkelerine ihracat yapabilmemiz ülkemizin güçlü olduğunu ülkemizde sanayicilerin, işadamlarının artık uluslararası alanda çok başarılı çalışma yaptığını gösterir” diye konuştu.

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım da konuşmasında, Eximbank olarak üç boyutlu çalıştıklarını vurgulayarak, "Birinci olarak kendimizi iyileştirme ve geliştirme ikinci olarak reel sektörle beraberiz üçüncü boyut olarak ise dünyayla entegre bir kuruluştur. Amacımız da Türkiye'den dünyaya açılmaktır” ifadelerini kullandı.

Yaşanan ekonomik sıkıntılardan etkilendiklerini kaydeden Yıldırım, “Krizlerden kurtulmamızdaki en büyük destek KOBİ'lerimizdir. Bu yüzden çok büyük önem vermekteyiz. Ve bu sene çalıştığımız ihracatçı oranında yüzde 70'i aşkınını kobiler oluşturmaktadır” şeklinde konuştu.

İhracatçıların da isteği üzerine bugün şube çalışmasını başlattıklarını söyleyen Yıldırım, "Reel sektörde sizinle birlikte en doğru şekilde iş yapmayı bizde daha çok sahip çıktığınızı görmek isteriz” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından katılan ihracatçıların soruları ve istekleri dinlendi.