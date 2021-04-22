Trabzon'da ilk kez fotoğraflandı

Türkiye'de nadir görülen göçmen kuş Akkuyruklu Kız Kuşu Trabzon'da ilk defa fotoğraflandı.

Fotoğraf sanatçısı ve yönetmen Selman Uzun son 5 yıldır Trabzon kuşları üzerine fotoğraf ve belgesel çekimleri gerçekleştiriyor. Selman Uzun, ülkemizde nadir görülen Akkuyruklu Kız kuşu ilk defa Trabzon'da kayıt altına aldı. Bu zamana kadar Trabzon'da 210 tür kuş fotoğraflayan sanatçı, farkındalık amacıyla insanlara canlıları sevdirmek ve tanıtmak olduğunu söyledi. Uzun “Göçmen bir kuş olan Akkuyruklu Kız Kuşu ülkemizde sadece 10 ilde görüldü. Dünyada İngiltere, Fransa, Hollanda, İsveç, Finlandiya, Almanya'nın doğusu, Polonya, Avusturya, Macaristan, İtalya, Yunanistan, Romanya, İsrail, Kıbrıs, Malta ve Tunus ‘da yayılış gösteren bu kuş, ülkemizde de göç zamanları bazen misafir olarak dinleniyor. Yeni dinlenme alanı olarak Trabzon'u seçen kuşu fotoğraflamaktan çok mutlu oldum” dedi.