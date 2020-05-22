Trabzon'da inanç turizmine yeni bir eser kazandırıldı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bulunan 700 yıllık St. Michael Kilisesi'nin 2018 yılının ortalarında başlayan restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

Restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Korona virüs salgın süreci bitmesi ile birlikte kilisenin ziyarete açılacağını söyledi. Ekim "Restorasyon projemiz yüzde 95 civarında tamamlandı. İnşallah bu salgın süreci tamamlandıktan sonra da kilisesinin restorasyon çalışması tamamen bitmiş olacak. Biz burada Akçaabatımızın geleceği için yapmış olduğumuz çalışmalar içinde bu da inanç turizmine dönük bir çalışma. St. Michael Kilisesi bölgemiz için çok önemli bir çekim merkezi olacağı kanaatindeyim. Yaklaşık 700 yıllık bir geçmişe sahip kilise bir dönem ev olarakta kullanılmış ve günümüze kadar gelmiş bir tarihi değer. İlerde inşallah yapılan restorasyon çalışması ile birlikte Orta Mahallemizin turizm potonsiyelini de arttırmayı hedefliyoruz. Buranın bir sanat galerisi veya günü birlik yapılacak olan bir çok etkinliğe ev sahipliği yapabilecek bir yer. Buranın restorasyon çalışması geçmiş dönemde başkanımız Şefik Türkmen zamanında başlamıştır. Buradan kendisine teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

St. Michael Kilisesi

St. Michael Kilisesi Komninoslar'ın 1332 yılında Selçuklular'la yapılan bir savaşı kazanmalarının ardından Komninoslar tarafından yaptırılmıştı. Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bulunan St. Michael Kilisesi bugün Akçaabat Orta Mahalle Kilisesi olarak da biliniyor. 1846 yılında Rumlar tarafından onarımdan geçirilen kilise bir dönem ev olarakta kullanıldı. St. Michael Kilisesi, yapılan çalışma ile çevresindeki konutlar yıkılarak temizlenirken, yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda kesme taş ve moloz taş malzeme kullanılmış.