Trabzon'da iş adamı trafik kazasında hayatını kaybetti

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde dün gece meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Rize'den Trabzon istikametine gitmekte olan Yahya Birinci (50) yönetimindeki Range Rover marka 61 ACC 481 plakalı lüks jip, Yalıncak mahallesinde aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki korkulukları da kırarak DSİ 22 Bölge Müdürlüğü‘nün bahçesine uçtu.

Kazada işadamı Yahya Birinci hayatını kaybederken, lüks jip hurdaya döndü. Birinci, bugün ikindi namazına müteakip İskenderpaşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Bostancı Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.