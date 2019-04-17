Trabzon'da jandarmadan uyuşturucu tacirlerine şafak baskını

Trabzon'un Sürmene ve Köprübaşı ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından 22 adrese eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 76 yaşındaki bir şahsın da aralarında bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.

Sürmene Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla düğmeye basan jandarma ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik önceden belirlenen adreslere baskın yaptı. Operasyona, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube, İstihbarat Şube ve Sürmene İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri katıldı. Jandarma ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Sürmene ve Köprübaşı ilçelerinde 16 kişiye ait 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyona, jandarmanın narkotik köpekleri Çakıl ve İmha da destek verdi.

Çay bahçesinde zehir üretiyorlardı

Şüpheli şahıslara ait ev ve çay bahçesinde narkotik köpeklerle yapılan aramalarda, bin 215 kök kenevir bitkisi, bin 84 gram kubar esrar maddesi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 106 adet tabanca fişeği, 4 adet hassas terazi, 14 adet cep telefonu, 14 adet sim kart, 7 adet hafıza kartı, 2 adet tablet ve 2 adet bilgisayar ele geçirildi.

Operasyonlarda 76 yaşındaki Ö.Y.'nin de aralarında bulunduğu, M.B. (67), M.K. (62), B.K. (59), K.K. (45), H.S. (44), S.B. (44), N.T. (43), Y.K. (42), N.S. (41), A.K. (37), İ.E. (35), H.U. (32) ve K.K. (26) isimli 14 şahıs ifadeleri alınmak ve sorgulanmak üzere gözaltına alındı. Şüpheli şahısların işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edileceği öğrenildi. Jandarma ekipleri, adreslerinde bulamadığı 2 şüpheli şahsı yakalama çalışmalarını sürdürürken, operasyonların hız kesmeden devam edeceği bildirildi.