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Trabzon'da kaçakçılık

Trabzon’da bir otobüste yapılan aramada kaçak sigara ve ilaç ele geçirildi.

Trabzon'da bir otobüste yapılan aramada kaçak sigara ve ilaç ele geçirildi.


Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında bir firmaya ait otobüste arama yapıldı. Yapılan aramada 580 paket gümrük kaçağı sigara, 10 litre içki ve 88 kutu farklı markalarda kaçak ilaç ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 yabancı uyruklu şansın işlemlerini KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürüldüğü öğrenildi.

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