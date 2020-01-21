Trabzon'da kamyoncu ve nakliyeciler sorunlarına çözüm bekliyor

Trabzon Kamyon ve Kamyonetçiler Esnaf Odası Başkanı Şükrü Bekar, Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara'yı ziyaret ederek, oda üyelerinin sorunlarıyla ilgili istişarede bulundu.

Başkan Bekar, kamyoncu ve nakliyeci esnafının yaşadığı sorunları ve taleplerini anlatarak “Şehrimizin trafiğini en çok etkileyen kamyon ve tırların park edeceği genel bir kamyon - tır garajı acil olarak hizmete alınmalıdır. Turizm şehri olan Trabzon'da zorunluluk nedeniyle yol kenarına parkeden tır ve kamyonlar güzel bir görüntü oluşturmamaktadır. Ayrıca Nakliyeciler Sitesi de şehir trafiğini rahatlatacak çözümlerden biridir. Şehrin doğu ve güneyinden gelip limana giriş - çıkış yapan kamyon ve tırlar Çömlekçi trafiğine girip yoğunluk oluşturmaktadır. Eski çimento fabrikası yanından terminal kavşağına ulaşan yolun trafiğe açılması ve bu araçların bu yolu kullanarak şehri terk etmelerinin sağlanması trafik yoğunluğunu ve kazaları azaltacaktır” dedi.

Şükrü Bekar, şehirde artan turizm hareketi sonucunda araç kiralama firmalarının sayısında da artış olduğunu belirterek, “Bu firmaların mahalle aralarına araç park etmeleri sonucu trafik sıkışıklıkları ve görüntü kirliliği oluşmaktadır. Bu araçlar için de genel bir site planlanmalıdır” diye konuştu.

Muayene istasyonlarında yük ve yolcu taşımacılığı yapan kamyon, TIR ve minibüslerin önemli birikme oluşturduğunu da vurgulayan Bekar “Şehrimizde şu anda Of ve Ortahisar'da iki araç muayene istasyonu vardır. Şehrin batı tarafında, örneği Vakfıkebir'de bir araç muayene istasyonu daha açılması önemli rahatlama sağlayacaktır” diye konuştu.

“Kayıt dışı çalışanlar denetlenmeli”

Başkan Bekar, özellikle şehir içi çalışan kamyonetçi esnafın en büyük sorununun kayıt dışı çalışan nakliyeciler olduğunu belirterek, “Sıkı bir denetimle kayıt dışılığın önüne geçilip haksız rekabete son verilmelidir” dedi. Bekar ayrıca hafriyat çeken esnaflar için belediye tarafından yeni hafriyat döküm alanlarının oluşturulmasının çirkin görüntülerin ortadan kalkması için önemli olduğunu vurgularken, sıraladıkları sorunların ilgili kurumlar tarafından dikkate alınmasının ülkemiz, şehrimiz ve esnafımız için faydalı olacağını ifade etti.

TESOB Başkanı Metin Kara da, kamyon ve kamyonetçilerin sorunlarının çözümü ve ilgili yerlere iletilmesi noktasında ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.