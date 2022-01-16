Trabzon'da kar yüksek kesimlerde etkili oldu

Trabzon'da da dün akşamdan itibaren yoğun bir şekilde yağan kar özellikle yüksek kesimlerde etkili olurken karın getirdiği zorluklar ve güzellikler renkli görüntüler oluşturdu.

Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı mahalle yolları ulaşıma kapanırken Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait ekipler kapanan mahalle yollarını açmaya çalışıyor.

Öte yandan Doğu Karadeniz'de kar örtüsünün bulunduğu yüksek, dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğu belirtilirken ulaşımda aksamalar, heyelan, kar erimesi sebebi ile meydana gelebilecek sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle 112 mahalle yoluna ulaşım sağlanamıyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ile TİSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri 120 araç ve 250 personel ile karla mücadele çalışmalarına hazır halde beklerken, kapalı mahalle yolunu açma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.