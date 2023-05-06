Trabzon'da Karayolu Trafik Güvenliği konulu etkinlik düzenlendi

Trabzon Meydan Parkı'nda trafik güvenliği konusunda farkındalığın arttırılması amacıyla "Karayolu Trafik Güvenliği Günü" konulu etkinlik düzenlendi.

Düzenlenen etkinliğe çok sayıda vatandaş katılım gösterirken, alana kurulan takla atan otomobil simülasyonu ise izleyenlerin ilgili odağı oldu. Etkinliğe katılan Trabzon Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, toplumu bilinçlendirme, trafik kuralları konusunda toplumda farkındalığı arttırma ve can kayıplarının minimum düzeye indirilmesi konusunda ciddi çalışmaların yapıldığını ifade ederek, "Burada Valiliğimiz, İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımız, Ortahisar Kaymakamlığımız ve yerel düzeydeki tüm idarecilerimizin katılımı ile beraber Karayolu Trafik Güvenliği Günü için trafik eğitimi konusunda hem bilgiler veriliyor, hem de araç simülasyonu ile burada faaliyetler icra ediyoruz. Bu yıl 'yayalarımız kırmızı çizgimizdir, bu yolda sana çok güveniyoruz' ve 'trafikte her yıl daha iyiye' sloganları ile halkımızın trafik kurallarına uyması konusunda bilinç düzeyinin arttırılması amaçlanıyor. Ben bu anlamda bu faaliyete katılan herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Düzenlenen etkinliğe katılan vatandaşlar, böyle bir etkinliğin yapılmış olmasından ve trafik kurallarının uygulamalı bir şekilde gösterilmesinden ötürü mutlu olduklarını ifade ettiler.