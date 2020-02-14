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Trabzon'da karayolunun duvarı çöktü

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde Millet Bahçesi’nin inşa edildiği karayolu duvarının çökmesi sonucu ulaşım tek şeritten veriliyor.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Millet Bahçesi'nin inşa edildiği karayolu duvarının çökmesi sonucu ulaşım tek şeritten veriliyor.


Akçaabat ilçesi Yaylacık Mahallesi'nde eski Fatih Stadyumu'nun yerinde inşa edilen Millet Bahçesi'nin bulunduğu karayolunun duvarı çöktü. Gece saatlerinde meydana gelen çökme sonucu Millet Bahçesi'nin duvarı zarar gördü. Olayın yaşandığı alan güvenlik şeridine alınırken, Akçaabat-Trabzon karayolunda ulaşım tek şeritten veriliyor. Yaşanan olayla ilgili inceleme devam ederken, ekipler yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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