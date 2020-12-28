Trabzon'da karı-koca sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybetti

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bugün karı koca oldukları belirtilen iki kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Yenicuma mahallesi Vezir Sokak'ta 5 katlı bir apartmanın zemin katında yaşayan dini nikahlı Necat Çelik (63) ve Gülşen Sakallıoğlu (68) çiftini telefonla arayan yakınları ulaşamayınca durumlarından şüphelenerek polis ekiplerine haber verdi. Polis ekiplerinin eve gelerek yaptıkları incelemede yatalak ve astım hastası olan Sakallıoğlu ile eşi Necat Çelik'in cansız halde yattıkları görüldü. Olay yerine 112 ve İtfaiye ekipleri çağrılırken, yaşlı çiftin ilk belirlemelere göre doğalgaza rağmen soba yakarak ısındıkları ve sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Yaşlı çiftin cansız bedenleri yapılan incelemenin ardından otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.