Trabzon'da karla kaplı mahalle yollarının tamamı ulaşıma açıldı

Trabzon'da önceki gece etkisini gösteren kar yağışı dolayısıyla 102 mahallenin yolu ulaşıma kapanırken, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gerçekleştirdikleri yoğun çalışma ile kapanan yolların tamamını ulaşıma açtı.

Trabzon'da önceki gece orta ve yüksek kesimlerde yağan kar nedeniyle Araklı, Düzköy, Şalpazarı ve Tonya ilçeleri yoğunlukta olmak üzere 102 mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Orta ve yüksek kesimlerdeki mahalle yollarının tamamını ulaşıma açan Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Ortahisar ilçesi başta olmak üzere ilçe merkezlerinde de buzlanmaya karşı tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada “Trabzon genelinde önceki gece etkisini gösteren kar yağışının ardından 102 mahallemiz ulaşıma kapandı. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekiplerimiz, kar yağışının hemen ardından ilçe belediyelerimizle birlikte koordineli bir şekilde gece gündüz demeden yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. İvedilikle yapılan çalışma sonucunda bugün itibarıyla Trabzon genelinde kapalı mahalle yolumuz bulunmamaktadır. Ekiplerimiz buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarına ise devam etmektedir. Vatandaşlarımızdan herhangi bir sıkıntı yaşamamaları adına özellikle buzlanmalara karşı dikkatli olmalarını rica ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.