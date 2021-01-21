Trabzon'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün kar yağışı uyarısı sonrası tüm hazırlıklarını tamamlayan Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, özellikle orta ve yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışına karşı mücadelesini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden karla mücadele çalışmaları ile ilgili yapılan açıklamada, “Kar yağışına karşı teyakkuz halinde olan Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz, Akçaabat, Araklı, Beşikdüzü, Çaykara, Hayrat, Köprübaşı ve Şalpazarı ilçelerinin yüksek mahallelerinde karla mücadele çalışması yürütmektedir. Ekiplerimiz ayrıca yolların kapanmaması, kayma ve buzlanmanın oluşmaması için de tuzlama çalışmalarını devam ettirmektedir. Tüm ilçelerde belirlenen noktalarda iş makineleriyle hazır kıta bekleyen ekiplerimiz, tuzlama ve küreme çalışmalarıyla yolları sürekli olarak açık tutmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin Ortahisar ilçesindeki Akoluk, Dolaylı, Çimenli, Çukurçayır, Boztepe, Beşirli, Kalkınma, Yalıncak, Kaşüstü, Zafanoz, Kavala, Çamoba mahalleleri ile Atatürk Köşkü Yolu, Kemik Hastanesi Yolu ile Farabi Hastanesi Yolu'nda buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yürüttüğü bildirildi.