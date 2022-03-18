Trabzon'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

Meteorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda teyakkuzda olan ekipler, kar yağışının başlamasıyla birlikte kapanan mahalle yollarının açık tutulması için 24 saat yoğun gayret gösteriyor.

Trabzon'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışı bugün 18 ilçede etkisini yeniden gösterdi. Aralıklarla devam eden kar yağışı öncesinde meteorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda tüm ekiplerini teyakkuz halinde bulunduran Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığı, kar yağışının başlamasıyla birlikte 180 iş makinesi ve 250 personelle harekete geçerek kar küreme ve tuzlama çalışmalarını başlattı. Ekipler, kapalı olan 512 mahalle yolunu açarak, kalan 157 mahalle yolunda ise günlük yaşamın aksamaması ve yolların açık kalması için yoğun gayret gösteriyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, “Son iki gündür yağan ve haftasonu da devam edecek kar yağışı için ekiplerimiz karla mücadelede mesai mefhumu gözetmeksizin 18 ilçemizde tuzlama ve karla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşlarımızın özellikle buzlanmalara karşı dikkatli olmalarını öneriyoruz. Ayrıca herhangi bir sorun olduğunda 112 acil servis ve alo 153'ü arayarak bizimle iletişime geçebilirler” ifadelerine yer verildi.