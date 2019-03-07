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Trabzon'da karlı yaylada mahsur kalan 3 yaylacı kurtarıldı

Trabzon’un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan vatandaşları Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri kurtardı.

Trabzon'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan vatandaşları Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri kurtardı.


Trabzon'un Tonya ilçesi Sazalanı Yaylası'na çıkan üç arkadaş dün gece bastıran ani kar yağışının ardından mahsur kaldılar. Mahsur kalan vatandaşlar jandarmayı arayarak yardım isterken, jandarma ekipleri Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile birlikte olay yerine gitmek için yola çıktılar. Belediye ekiplerinin yoğun çalışmasının ardından 3 kişi sabaha karşı 04.30 sularında kurtarıldılar.

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