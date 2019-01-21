Trabzon'da kayıtdışı çalışan yabancılar turizm sektörüne taze kan olacak

Trabzon Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (TESOB) tarafından başlatılan “Hizmette Sınır Yok Projesi” kapsamında, Trabzon'da yerleşik 30 yabancı uyruklu kişi, turizm sektöründe aşçı yardımcısı ve servis elemanı olarak görev yapmak üzere 6 aylık eğitim alacak.

Trabzon Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara ve yönetim kurulu üyeleri, Ortahisar Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nu ziyaret ederek, Hizmette Sınır Yok Projesi kapsamında eğitim alan kursiyerlerle görüştü. Ortahisar HEM ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Orhan Genç'in eşlik ettiği TESOB heyeti, kursiyerlerin yaptığı yemeklerden yerken, yemek servisini usta öğreticiler eşliğinde yine kursiyerler yaptı.

TESOB Başkanı Metin Kara, Trabzon'da yerleşik yabancıların işgücü piyasasına katılımlarını artırmak hedefiyle projeye başladıklarını belirterek, Trabzon'un son yıllarda özellikle Körfez ülkeleri ve İran başta olmak üzere yoğun bir turist akınına uğradığını söyledi. TESOB olarak amaçlarının, turistlerin şehirden memnun olarak ayrılmasına katkı sağlamak olduğunu kaydeden Kara, “Bu amaçla daha önce hem esnaf ve sanatkârımızın turistlerle daha iyi iletişim kurması hem de sektöre kalifiye eleman kazandırmak için çeşitli projeler yürüttük. Son olarak uygulamaya koyduğumuz Hizmette Sınır Yok projesi, Trabzon'da yerleşik yabancıların işgücü piyasasına entegre olmasını sağlamak içindir. Hepimizin malumu, birçok yabancı işçi kayıt dışı çalışmaktadır. Turizm sektörünün ihtiyacı da yabancı dil bilen kalifiye personel sayısını artırmaktır. Projemizle, hem yabancıları sisteme almayı hem de sektörün ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz” dedi.

“15 kadın ve 15 erkek eğitime alındı”

TESOB Başkanı Metin Kara, Afganistan, Irak, İran, Suriye ve Eritre uyruklu 15 kadın ve 15 erkeğin kursiyer olarak seçildiğini vurgulayarak, “Bu seçim yapılırken ilgili devlet kurumlarıyla koordineli biçimde hareket edildi. Çalışma çağında olan ve öncelikli olarak turizm ve otelcilik ile ilgili eğitim veren üniversite, lise ve dengi okullardan mezun, otel ve konaklama merkezlerinde iş tecrübesine sahip olup şu anda işsiz olan, Arapça dilini bilen kişiler öncelikli olmak koşuluyla kursiyerlerimiz seçildi. Kursiyerleri, tüm proje ortaklarının temsilcilerinin yer aldığı bir kurul, mülakatlar sonucu belirledi. Geçtiğimiz günlerde de Ortahisar Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü'nde kurslarımız başladı” şeklinde konuştu.

“Eğitimler 6 ay sürecek”

Proje kapsamındaki tüm eğitimlerin, Milli Eğitim Bakanlığı modülüne uygun olarak sürdürüleceğini ve kursiyerlere MEB onaylı sertifika verileceğini de dile getiren Kara, “15 servis kursiyerine 288 saatlik, 15 aşçı yardımcısı kursiyerine de 452 saatlik mesleki eğitim verilecek. Kurslarımız Nisan ayında bitecek. 30 kursiyerimiz, teorik eğitimlerinin ardından Trabzon'daki otel, konaklama merkezi ve restoranlarda 22 günlük staj yapacak. Ayrıca mesleki derslerin yanı sıra çeşitli kurumlar tarafından kişisel gelişimlerini artıracak kurslar da verilecek” ifadelerini kullandı.

Ziyaretin ardından TESOB Yönetim Kurulu ve Ortahisar HEM ve Akşam Sanat Okulu yöneticileri ve usta öğreticileri, kursiyerlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öte yandan, Trabzon Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği'nin uyguladığı, İsviçre Göç Müsteşarlığı ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi tarafından finanse edilen, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün organize ettiği Hizmette Sınır Yok Projesi'nin ortakları arasında Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ortahisar Belediyesi, İŞKUR Trabzon İl Müdürlüğü, SGK Trabzon İl Müdürlüğü, Trabzon İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği ile Ortahisar Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü bulunuyor.