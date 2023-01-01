İhlas Haber Ajansı

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Trabzon'da kolbastılı yılbaşı kutlaması

Trabzon’da vatandaşlar yeni yıla meşale eşliğinde kolbastı oynayarak girdi.

Trabzon'da vatandaşlar yeni yıla meşale eşliğinde kolbastı oynayarak girdi.


Tüm Türkiye'de olduğu gibi Trabzon'da da vatandaşlar saatler 00.00'ı gösterdiğinde 2023'e merhaba dedi. Kentteki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda toplanan vatandaşlar 2023'e 10'dan geri sayarak girerken, bazı vatandaşlar yeni yılı kolbastı oynayarak kutladı. Meşaleler eşliğinde eğlenen vatandaşlara Körfez ülkelerinde gelen turistler de eşlik etti.

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