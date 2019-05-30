Trabzon'da konut alımlarında Iraklı ve İranlılar, Suudi vatandaşları solladı

Trabzon'da son 1-2 yıldır Irak ve İran vatandaşları, Suudi Arabistan vatandaşlarına oranla daha yoğun olarak konut aldığı, Suudi Arabistan vatandaşlarına konut satışlarının ise düştüğü bildirildi.

Son 5-6 yılda Trabzon'da konut alımı bakımından ilk sıraları alan Suudi vatandaşlar özellikle son 1-2 yıldır bu satışlarını Irak ve İranlı vatandaşlara kaptırırken, Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası Başkanı Ayhan Taflan, önümüzdeki dönemde beklentilerinin Arap yatırımcılardan ziyade İranlı vatandaşların konut alımında birinci sıraya geçebileceğini yönünde olduğunu söyledi.

Suudi vatandaşların son 5-6 yıldır konut alımında hep önde olduklarını ancak son 1-2 yıldır bu liderliği Irak ve İranlılara kaptırdıklarını kaydeden Taflan, “Türkiye'de son 5-6 yıldan beri yabancı yatırım bakımından Suudi vatandaşları daha ağırlıklı idi. Siyasi etkenleri göz önünde bulundurduğumuz zaman ABD'nin İran'a uygulamış olduğu veya uygulamaya çalıştığı ambargodan dolayı İranlı vatandaşları ABD, Kanada ve Avrupa ülkelerine gitmek istemesinden vazgeçerek Türkiye'ye geneline Trabzon'a bölgemize yayılmaya başladılar. İleriki yıllarda göreceğimiz süreç şu dur ki; bunlar Arap ülkelerinden gelen yabancı yatırımcıların bir nebze önüne geçecektir. İranlı vatandaşların ülkemiz coğrafi ve kültürel bağlarıyla uyumlu olmasını dikkate aldığımızda Türkiye'ye karşı eğilimleri var. Şu an için konut verilerine baktığımızda başta Iraklı, olmak üzere ikinci sırada İranlı vatandaşları görüyoruz. Uluslararası siyasal süreçler böyle devam ettiği müddetçe İranlı vatandaşlar Türkiye geneline Karadeniz bölgesine akacak. Öngörülerimiz bu yönde. Beklentilerimiz Arap yatırımcılardan ziyade önümüzdeki dönemlerde İranlı vatandaşların daha artarak birinci sıraya geçebileceğini düşünüyoruz” dedi.

Ramazan Bayramı sonrası piyasaların hareketlenmesini beklediklerini kaydeden Taflan, “Yatırımcılar bakımından Ramazan Bayramı'ndan sonra piyasalar inşallah beklendiği gibi hareketli olacağını düşünüyoruz. İnşallah dilediğimiz gibi olur. Makul fiyatlar ölçüsünde satışlar gerçekleşir” diye konuştu.