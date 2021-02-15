İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Trabzon'da köy okulu ve ana okullarında yüz yüze eğitime başlanıldı

Korona virüs nedeniyle eğitim öğretime uzun zamandan beri ara verilmesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığının kararı doğrultusunda Trabzon’da köy okulları ve ana okullarda yüz yüze eğitime bugün başlandı.

Korona virüs nedeniyle eğitim öğretime uzun zamandan beri ara verilmesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığının kararı doğrultusunda Trabzon'da köy okulları ve ana okullarda yüz yüze eğitime bugün başlandı.


Trabzon Vali İsmail Ustaoğlu, 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönemde yüz yüze eğitime başlanması dolayısıyla Ortahisar ilçesi Karlık İlk ve Orta Okulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Vali Ustaoğlu'nun programına Ortahisar Kaymakamı Tolga Toğan ve Milli Eğitim İl Müdürü Hızır Aktaş da hazır bulundu. Vali Ustaoğlu, aynı binada yer alan ana sınıfını da ziyaret ederken öğrencilerle bir süre sohbet ederek eğitim öğretimin hayırlı olması dileğinde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.