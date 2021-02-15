Trabzon'da köy okulu ve ana okullarında yüz yüze eğitime başlanıldı

Korona virüs nedeniyle eğitim öğretime uzun zamandan beri ara verilmesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığının kararı doğrultusunda Trabzon'da köy okulları ve ana okullarda yüz yüze eğitime bugün başlandı.

Trabzon Vali İsmail Ustaoğlu, 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönemde yüz yüze eğitime başlanması dolayısıyla Ortahisar ilçesi Karlık İlk ve Orta Okulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Vali Ustaoğlu'nun programına Ortahisar Kaymakamı Tolga Toğan ve Milli Eğitim İl Müdürü Hızır Aktaş da hazır bulundu. Vali Ustaoğlu, aynı binada yer alan ana sınıfını da ziyaret ederken öğrencilerle bir süre sohbet ederek eğitim öğretimin hayırlı olması dileğinde bulundu.