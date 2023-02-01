Trabzon'da kurallara uymayan işletmelere yaklaşık 3 milyon TL para cezası kesildi

Trabzon Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce 2022 yılında il genelinde gıda işletmelerine yönelik 11 bin 805 denetim yapılırken, bu denetimler sonucu kurallara uymayan işletmelere 2 milyon 950 bin 990 TL tutarında idari para cezası uygulandı. 2021 yılında ise 13 bin 821 denetim yapılırken, bu denetimler sonucu 2 milyon 148 bin 844 TL tutarında idari para cezası uygulanmıştı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Cahit Gülbay, 2022 yılı içerinde gıda üretim ve satış yerlerine yapılan denetimler, alınan numuneler ve idari yaptırımlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Gülbay, Trabzon ili sınırları içerisinde faaliyet gösteren toplamda 9 bin 271 adet gıda ve yem işletmesi bulunduğunu, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde çalışan 105 gıda kontrol görevlisi tarafından bu işletmelerin 11 bin 805 adet denetime tabi tutulduğunu söyledi.

Gülbay, güvenilir gıdaya erişim için çiftlikten çatala, tarladan sofraya kadar gıda ürünlerinin üretim, dağıtım, satış ve toplu tüketim alanlarına yönelik denetimler belirterek, 2022 yılı boyunca yapılan denetim ve kontrollerde toplamda bin 678 adet numune alındığını ifade etti.

Gülbay, Alo 174 Gıda İhbar ve Şikayet Hattı ile ilgili olarak 321 başvuru alındığını, 318 başvurunun incelenerek sonuçlandırıldığını, 3 başvuru işlemlerinin devam etmekte olduğunu ifade etti.

Alo 174 bildirimlerinde 23 işletmeye idari para cezası uygulandığını ve 1 işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını kaydeden Gülbay, 2022 yılı içerisinde gıda işletmelerine yönelik yoğun denetimler gerçekleştirdiklerini ve özellikle tüketiciyi aldatma, taklit ve tağşiş konularında yoğun denetimler yaptıklarını dile getirdi.

Gülbay, bu denetimlerde 125 gıda işletmesine idari para cezası uyguladıklarını kaydederek, 2022 yılı içerisinde yapılan denetimlerde gıda işletmelerine toplam 2 milyon 950 bin 990 TL tutarında idari para cezası uygulandığını söyledi.

Gülbay, 2022 yılında da tüketicilerin güvenilir gıdaya erişimlerini sağlamak adına denetimlerin artarak devam edeceğini, tüketicilerin satın aldıkları gıdalarla ilgili şikayetlerini "Alo 174 Gıda Hattı" ve 0501 174 0174 WhatsApp şikayet hatlarını arayarak ihbarda bulunabileceklerini sözlerini ekledi.