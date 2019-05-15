Trabzon'da liseler arası münazara finali

Törene İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş, ANADER Yönetim Kurulu Başkanı Asım Aykan, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Turnuvada Dünya, Avrupa ve Türkiye üniversitelerarası şampiyonalarının kabul ettiği “Parlamenter Stili” format uygulandı. Final öncesinde Trabzon Şehit Samet Uslu Anadolu İmam Hatip Lisesinde 16-17 Mart tarihlerinde gerçekleşen münazara turnuvasında 106 takımda 318 münazır yarışmış ve finale Trabzon Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Özel Net Koleji ve Sosyal Bilimler lisesinden iki takım olmak üzere 4 takım katılma hakkı kazanmıştı.

Münazara Yarışması Finalinde Trabzon Sosyal Bilimler Lisesi Öğrencileri 3. ve 4. olurken, Trabzon Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 2. oldu. Şampiyon ise Özel Net Koleji oldu. Yapılan yarışma sonunda 1. olan takıma 2 bin TL, 2. olan takıma bin 600 TL, 3. olan takıma bin 200 TL, 4. olan takıma 800 TL para ödülü verildi. Finale kalan tüm takımlar Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği Türkiye Münazara Yarışması'na katılmaya hak kazandılar.