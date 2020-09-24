Trabzon'da maske kullanmayanlara ceza yağdı

Trabzon'da jandarma ekiplerinin yaptığı denetimler sonucu 18 kişiye maske kullanmadıkları gerekçesiyle toplam 16 bin 200 TL para cezası kesti.

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın Covid-19 tedbirleri kapsamında lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, sahil bantları vb. yerler ile karantina altına alınan bölgelerde 45 unsur 223 personel ile 643 umuma açık yerde denetim gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde maske kullanım zorunluluğuna uymayan 18 kişiye 16 bin 200 TL para cezası uygulanırken, denetimler esnasında vatandaşlara sosyal mesafe ve maske kullanımının önemi hakkında bilgiler verilerek, “Sağlık İçin Hepimiz İçin” sloganıyla bilinçlendirmeye yönelik uyarılarda bulunuldu.