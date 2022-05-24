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Trabzon'da Mayıs ayında yaylalarda kar yağışı devam ediyor

Trabzon’un yüksek kesimlerinde yayla sezonu açılmasına rağmen yaylalarda kar yağışı da devam ediyor.

Trabzon'un yüksek kesimlerinde yayla sezonu açılmasına rağmen yaylalarda kar yağışı da devam ediyor. .


Trabzon Araklı ilçesine bağlı yaylalarda hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar zor günler yaşıyor. Baharın gelmesi ve yayla sezonunun açılmasıyla hayvan sürülerini yaylalara çıkaran vatandaşlar ağır kış şartlarının hala devam etmesinden dolayı büyük şaşkınlık yaşıyor. Erikli Yaylası, Kızılkaya, Lişit, Kalecik ve Taşlı Yaylası gibi yaylalarda Mayıs ayına rağmen yoğun kar yağışı yaşanırken, çobanlar hayvan sürülerini beslemek için zor şarlar altında otlak arazi arıyor. Bölgede yaşayan yaşı ilerlemiş insanlar bu durumun 30 yılda bir rastlanan bir durum olduğunu ifade ediyor.

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