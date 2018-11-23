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Trabzon'da meclis üyeliğine en genç aday adayı Akçaabat'tan 18 yaşındaki Fatih Çabuk oldu

31 Mart 2019’da yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimi’nde Trabzon’un Akçaabat ilçesi Belediye Meclis üyeliği için 18 yaşındaki Fatih Çabuk en genç aday adayı oldu.

31 Mart 2019'da yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Trabzon'un Akçaabat ilçesi Belediye Meclis üyeliği için 18 yaşındaki Fatih Çabuk en genç aday adayı oldu.


Başvuru evraklarını İlçe Başkan yardımcısı Hüseyin Altuntepe'ye teslim eden Çabuk, Akçaabat'ta meclis üyeliği için ilk ve şu ana kadar tek başvuru yapan siyasetçi oldu. Henüz 3 ay önce 18 yaşına giren Çabuk, bu cesareti ile dikkat çekti. Çabuk "Gençlik insanın hayatında bir kere eline geçirebildiği bir fırsattır. Bunu çok iyi değerlendireceğiz. Taşmak için önce dolmak gerekir. Hedef nettir, gayemiz bellidir” dedi.


Çabuk, Akçaabat'ta meclis üyeliği için ilk ve şu ana kadar tek başvuru yapan isim oldu.

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