Trabzon'da mesleki eğitimin geliştirilmesi için işbirliği yapılacak

Trabzon Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (TESOB) İşyeri Denetim ve Danışmanlık Grubu üyesi oda başkanları, Ortahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek okul yöneticileriyle görüştü, mesleki eğitimin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Çıraklık eğitiminin daha sağlıklı şekilde yapılması, çıraklara pratik mesleki eğitimlerin verilmesinin sağlanması amacıyla kurulan TESOB İşyeri Denetim ve Danışmanlık Grubu üyeleri, TESOB Başkanvekili Mustafa Özcelep ile kurul üyesi ve mesleki teknik eğitimden sorumlu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bünyamin Akyüz ile Ortahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Okul Müdürü Halil İbrahim Aydın ve diğer ilgililer tarafından karşılanan kurul üyeleri, çeşitli atölyeleri inceledi, öğrencilerin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Müdür Halil İbrahim Aydın okulda 310 öğrencinin öğrenim gördüğünü belirterek “Öğrencilerimizin mesleki eğitimlerinin yanı sıra hayata daha iyi hazırlanmaları için sanatsal faaliyetlerde bulunmalarını da teşvik ediyoruz. Okulumuzda Afgan, İran ve Irak uyruklu öğrencilerimiz de eğitim görüyor. Sizlerin temsil ettiği sektörlerin bu işin mutfağında da olmanızı istiyoruz. Gelip çalışmalarımıza destek vermenizi diliyoruz” dedi.

“Sektör temsilcileri mesleki eğitimin içinde olmalıdır”

Trabzon İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bünyamin Akyüz ise, sektör temsilcilerinin mesleki eğitimin içinde olmasını önemsediklerinin altını çizerek, “Böylece okul piyasanın ihtiyaçlarını bilir, piyasa da okulları ve öğrencileri daha iyi tanır. Sektör ve üniversite ile yakın ilişki içinde olmanın mesleki eğitimi daha da geliştireceğine inanıyoruz” diye konuştu.

TESOB Başkanvekili Mustafa Özcelep de İşyeri Denetim ve Danışmanlık Grubu olarak piyasanın ihtiyaçlarına uygun mesleki eğitimin verilmesi, mesleğe yeni başlayan çırakların pratik mesleki eğitimlerinin sağlıklı şekilde yürütülmesi için çalışmalar yapacaklarını vurgulayarak, “Okulumuzda yapılan çalışmaları gördük ve mutlu olduk. Elimizden gelen desteği sağlamaya çalışacağız. Eğitim kurumları ve sektör temsilcilerinin yakın temas içinde çalışması, piyasanın eleman ihtiyacının daha sağlıklı ve seri şekilde sağlanması anlamına gelir” ifadelerini kullandı.