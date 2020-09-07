Trabzon'da Millet Bahçesi'nin yapımı devam ediyor

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Millet Bahçesi'nin yapımı devam ediyor.

Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nun yıkıldığı alanı farklı bir çehreye kavuşturacak Millet Bahçesi'nde çalışmalar hız kesmeden sürerken, 54 bin 705 metrekare alanda yapımı devam eden Millet Bahçesi, Trabzonlular'a çok yönlü olarak hizmet verecek. Millet Bahçesi'nde 1 adet bin 12 seyirci kapasiteli tribün, 1 adet gösteri havuzu, 1 adet restoran, 1 adet millet kıraathanesi, 1 adet su deposu, 205 araçlık kapalı ve 94 araçlık açık otopark bulunacak.

Ayrıca 2 adet çocuk oyun alanı, 1 adet egzersiz alanı, bisiklet, koşu ve yaya yolları, 29 bin 719 metrekare çim alan, 6 bin 125 metrekare etkinlik alanı, bin 768 metre yürüyüş yolu, 270 metre bisiklet yolu, 326 metre koşu yolu yer alacak. Çalışmalar kapsamında bin 16 adet ağaç ile 7 bin 432 çalı ve yer örtücü bitki dikimi gerçekleştirilecek.